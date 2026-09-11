Más del 14% del alumnado afirma conocer casos de acoso escolar en sus aulas

Madrid, 11 de septiembre de 2026. El acoso escolar en España ha aumentado en el último curso. Esta es una de las conclusiones principales del VIII Informe 'La opinión de los estudiantes', elaborado de forma conjunta por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR. El estudio destaca la cronificación del acoso como una de las principales preocupaciones. Uno de cada cuatro casos de bullying presencial se prolonga durante más de un año, y en el caso del ciberbullying este fenómeno ha crecido siete puntos porcentuales con respecto al año anterior. El uso de la Inteligencia Artificial en el acoso online también ha experimentado un crecimiento. Una práctica a la que son más vulnerables las mujeres, afectadas en el 60% de los casos. Frente a estos datos, la prevención, la actuación rápida de padres y profesores y la concienciación del alumnado son clave. Desde hace más de diez años, la Fundación Mutua Madrileña y ANAR trabajan para impulsar la lucha contra el acoso escolar a través de acciones de sensibilización.