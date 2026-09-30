Más de 150 librerías españolas impulsan la salud mental con la campaña #LibreríasdeGuardia

Madrid, 30 de septiembre de 2026. Más de 150 librerías de hasta 75 ciudades españolas se han sumado este año a la campaña #LibreríasdeGuardia. La iniciativa de PlanetadeLibros, en la División Editorial del Grupo Planeta, invita a reflexionar sobre el papel de los libros y la cultura en la vida de las personas y su importancia en el cuidado de la salud mental. Esta edición se celebra en colaboración con XATS, el encuentro que reunirá en Valencia a profesionales de la salud mental, creadores y ciudadanos a lo largo de tres jornadas sobre bienestar emocional. Las jornadas se articularán en torno a conversaciones con autores y autoras de primera fila, como Pablo Rodríguez Coca (Occimorons), Lorena Gascón, Alejandro Palomas o Mar Cabra, entre otros. El evento ha contado con la presencia de distintos autores, en una edición centrada en abrir espacios de conversación sobre los grandes retos de salud mental. Un año más, la campaña #LibreríasdeGuardia reivindica el poder de la literatura como espacio de refugio, conocimiento y acompañamiento en el marco del Día de la Salud Mental.