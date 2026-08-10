Más de 15.000 ceutíes se concentran para pedir "respuestas" a España y Europa

Ceuta, 10 de agosto de 2026. Más de 15.000 ceutíes participaron este domingo en una concentración convocada por las Cuatro Culturas, las principales confesiones religiosas de la ciudad: cristianismo, islam, hinduismo y judaísmo. Sus representantes han pedido "respuestas" a las autoridades españolas y europeas y una "atención con urgencia" ante la crisis migratoria. Este lunes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunirá con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar la situación de la ciudad autónoma.