Más de 18.000 voluntarios ultiman los preparativos para hacer llegar el mensaje del Papa

Madrid, 5 de junio de 2026. El responsable del reclutamiento y selección de voluntarios para la visita del Papa León XIV a España, Jesús Vidal, ha contado cómo ha sido el proceso de organización de los voluntarios que van a colaborar estos días -18.600 personas de las cuáles más de 16.000 ya han recogido sus credenciales, kit y cometido- , preparando eventos que van a albergar un millón de personas en apenas dos meses". Vidal ha subrayado que "esto es un reto y se ha conseguido" gracias al trabajo conjunto de equipos con "distintos carismas" que han "trabajado todos en conjunto como una Iglesia". "Estamos haciendo que muchos católicos puedan recibir el mensaje del Papa sin preocuparse de nada más, esa es la labor del voluntario", ha añadido.