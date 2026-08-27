Más de 2.000 ceutíes se manifiestan a las puertas de Delegación del Gobierno por la "inacción"

Ceuta, 27 de agosto de 2026.
Más de dos mil ceutíes se han concentrado este miércoles por la tarde a las puertas de la Delegación del Gobierno en Ceuta para protestar contra la gestión del Ejecutivo central de la crisis migratoria y denunciar lo que consideran su "inacción" ante la situación que atraviesa la ciudad. La movilización, que ha comenzado a las 18.00 horas frente al Hospital Militar, ha ido creciendo a medida que los manifestantes se han incorporado a la marcha desde distintos puntos de Ceuta.