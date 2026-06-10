Más de 400 bomberos luchan contra el incendio de Castillejos ante un posible cambio de viento.

San Bartolomé de la Torre (Huelva), 10 de junio de 2026. Más de 400 efectivos continúan trabajando este miércoles 10 de junio en las tareas de contención del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos, que obligó a última hora de este martes a activar la situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales y a incorporar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y cuya evolución puede complicarse si finalmente se produce el cambio de viento previsto a lo largo de jornada. (Fuente: Junta de Andalucía)