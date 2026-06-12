Publicado 12/06/2026 9:45:34 +02:00CET

Más del 50% de las personas con diabetes en España ha perdido al menos una pieza dental

Madrid, 12 de junio de 2026. Más de la mitad de las personas que viven con diabetes en España ha perdido al menos una pieza dental y más del 66% ha sido diagnosticado o presenta sospecha de enfermedad periodontal. Así lo revela el informe "Salud bucodental y diabetes: una relación bidireccional con impacto social, sanitario y económico", impulsado por DONTE GROUP con el aval de la Sociedad Española de Diabetes y la Federación Española de Diabetes. En términos de percepción y carga de enfermedad, el informe muestra diferencias relevantes: mientras el 70% de la población general considera que su salud bucodental es buena o muy buena, este porcentaje desciende al 56% entre las personas con diabetes El informe incorpora además un análisis económico que pone de manifiesto el elevado coste sanitario y social asociado tanto a la diabetes como a las enfermedades periodontales, y destaca la necesidad de una mayor coordinación entre profesionales sanitarios y odontológicos. Los expertos coinciden en que integrar la salud bucodental en el abordaje de la diabetes puede contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes, hacer más eficiente el sistema sanitario y aliviar la carga económica sobre la sociedad.