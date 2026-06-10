Más de 700 voluntarios restauran una zona incendiada y potencian la inclusión en el Citizen Day

Madrid, 10 de junio de 2026. Con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible , L’Oréal Groupe ha desplegado una nueva edición de su Citizen Day. Más de 700 empleados voluntarios de la compañía han concentrado sus esfuerzos en la regeneración ecológica del entorno natural dañado por el fuego en Tres Cantos. Los voluntarios de L’Oréal Groupe han trabajado en un equipo inclusivo junto a estudiantes y personas con problemas de salud mental atendidas por la Fundación Manantial para regenerar 6.650 m² en las zonas afectadas por incendios. De forma paralela, las instalaciones de la Fundación A La Par han concentrado un bloque general de talleres simultáneos e inclusivos donde participaron los voluntarios de la empresa junto a estudiantes y personas con discapacidad. La presente edición logra un impacto social e histórico sin precedentes al beneficiar de forma directa a más de 1.600 personas.