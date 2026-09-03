Más de 92.400 menores inician el curso en las escuelas infantiles con gratuidad en 1 y 2 años

Córdoba, 3 de septiembre de 2026. La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha informado de que un total de 92.406 menores de tres años han iniciado en Andalucía el curso escolar 2026/2027 en las escuelas y centros de Educación Infantil. Esta cifra supone 3.024 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas, un crecimiento que corresponde en su mayoría al tramo de un año, en el que la Junta incorpora la gratuidad de la educación como ya hizo el curso pasado con todos los alumnos de dos años.