Más de cien efectivos del Infoca siguen trabajando en el incendio de Niebla (Huelva)

Huelva, 7 de agosto de 2026. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Berta Centeno, y el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, ha compadecido ante los medios para actualizar los datos del incendio de Niebla (Huelva). Asegura que los vecinos afectados han sido desalojados de sus viviendas y continúan trabajando en sofocar los puntos calientes. Comenta que hay más de cien efectivos trabajando de forma coordinada y han perimetrado la zona para que el fuego no se extienda. El alcalde ha alabado la colaboración ciudadana, sobre todo de los cazadores de la zona.