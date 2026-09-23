Más Madrid denuncia la "irreponsabilidad política" ante el desahucio de Maricarmen

Madrid, 23 de septiembre de 2026. La diputada de Más Madrid en el grupo Sumar en el Congreso Tesh Sidi ha denunciado una "irresponsabilidad política" del Gobierno nacional y autonómico ante la situación de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro que afronta su cuarto intento de desahucio. "Hemos intentado traer el real decreto que incluye la prórroga de alquileres y la moratoria de desahucios. Si se hubiera traído este septiembre, Maricarmen no estaría enfrentando esto", ha lamentado. (Fuente: Congreso)