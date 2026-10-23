Más Madrid dice que Feijóo quiere en el Gobierno a quienes acosan ante clínicas abortivas

Madrid, 23 de octubre de 2026. Más Madrid ha afirmado que el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, quiere en el Gobierno de España a los "carcas fanáticos que acosan a mujeres en las puertas de las clínicas de abortos" y ha advertido de que acabará como el exinistro Alberto Ruiz Gallardón. Lo ha afirmado la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, después de que Feijóo esta mañana en 'Cadena Ser' haya afirmado que considera que si una chica de 16 años quiere abortar sus padres deben tener "conocimiento" y que abrirá el debate si gana el 29 de noviembre. También ha señalado que Igualdad dejará de ser un ministerio autónomo para integrarse en otro. (Fuente: Más Madrid)