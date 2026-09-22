Más Madrid lleva a Fiscalía las listas de espera del Ramón y Cajal por presunta prevaricación

Madrid, 22 de septiembre de 2026. Más Madrid pedirá este martes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la modificación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal por presunta prevaricación y falsedad documental. Así figura en el escrito que la formación regionalista presentará ante esta autoridad judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, a raíz de las alteraciones en las listas de espera del citado centro en el caso de 57 pacientes catalogados como prioritarios por sus cirujanos, lo que exige que sean operados en 90 días, para pasar a prioridad normal, con un plazo de intervención de 180 días. (Fuente: Asamblea de Madrid/Europa Press)