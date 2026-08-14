Más de la mitad de los españoles cambia de destino vacacional pero no de costumbres

Madrid, 14 de agosto de 2026. En verano, el 62% de los españoles optan por cambiar el destino de sus vacaciones. Sin embargo, más de la mitad no alteran sus costumbres una vez que regresan a sus hogares. Así lo ha revelado El verano real de los españoles un estudio elaborado por Appinio impulsado por Choví. Según el estudio, para el 44,3% de los españoles el verano sabe a chiringuito, sobremesa y tiempo compartido. Compartir mesa con amigos y familiares es una de las tradiciones más habituales de esta época y hay sabores que siempre están. La sandía, la cerveza y el alioli se sitúan entre los cinco ingredientes del verano. Para poner el foco en aquello que permanece generación tras generación, la marca de salsas Choví ha lanzado su campaña ¿A qué sabe el verano? Más allá de los destinos o las modas, el verano real de los españoles sigue construyéndose a partir de pequeños rituales compartidos. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)