"La mayoría de ahogamientos se producen en zonas sin vigilancia o fuera del horario"

Barcelona, 25 de julio de 2026. En lo que va de temporada de baño, desde el pasado 15 de junio, se han registrado en Catalunya 15 muertes por ahogamientos. Este mismo sábado un joven de 21 años ha muerto ahogado durante la madrugada en el canal marítimo de Amposta (Tarragona), según confirman fuentes de los Bombers de la Generalitat a Europa Press. Coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos, el sindicato CGT ha convocado este sábado en Barcelona una protesta que ha contado con unos 50 socorristas, según cifras municipales, que han reclamado más recursos con el objetivo de garantizar un servicio "digno y seguro". Entre las reclamaciones están la ampliación del horario de atención y más personal para poder "mantener la seguridad de las playas". Además, el Govern ha emitido un comunicado llamando a la ciudadanía a extremar precauciones en playas, piscinas y aguas interiores para evitar ahogamientos este verano.