Mazón proclama que la Justicia le ha eximido de responsabilidad penal por la DANA de Valencia

Madrid, 21 de septiembre de 2026. El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acudido nuevamente al Congreso de los Diputados para comparecer en la comisión que investiga la gestión de la crisis derivada de la DANA que afectó a Valencia y dejó 232 fallecidos el pasado mes de octubre de 2024. Durante su intervención inicial, Mazón se ha amparado en los autos de la Justicia que le eximen de responsabilidad y ha rechazado confrontar con los diputados de las distintas formaciones políticas. (Fuente: Europa Press / Congreso de los Diputados)