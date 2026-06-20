Médico recomienda hidratación y vigilancia en población vulnerable durante olas de calor

Madrid, 20 de junio de 2026. La primera ola de calor del verano dejará temperaturas de hasta 40º, con un aviso especial que afectará sobre todo a los valles fluviales del cuadrante suroccidental y del Ebro, depresiones del nordeste, Cantábrico oriental e interior de Baleares desde el domingo hasta el miércoles. En declaraciones a Europa Press Televisión, el médico de familia del Centro de Salud de Ensanche de Vallecas y trabajador de los grupos de salud de la SEMG de Madrid, Luis Fernández Pacheco, ha recomendado una serie de medidas preventivas para evitar los golpes de calor, destacando que, sobre todo a nivel de hidratación, "sería interesante mucho líquido, mucha hidratación, mucho agua" y recomienda evitar "evitar sobre todo bebidas con cafeína y con azúcares".