Médicos de Euskadi llevan exigiendo meses a gobiernos una negociación seria, real y honesta

Bilbao, 17 de junio de 2026. Médicos y facultativos de Euskadi, en su quinta semana de huelga por un estatuto marco propio, han exigido a los Gobiernos español y vasco una negociación "seria y real, no de imposición ni propagandística" y que la petición realizada por el Lehendakari Imanol Pradales a la ministra de sanidad, Mónica García, "sea de verdad" para que retire el Estatuto Marco y "se sienta presionada por las comunidades autónomas para echar atrás su propuesta", pese a que lo ven "muy complicado".