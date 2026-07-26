Sevilla, 26 de julio de 2026.
Melody, cuando le preguntan si se ha separado del padre de su hijo, Ignacio Batallán: "separado no me puedo separar porque todavía no me he casado. Así que la pregunta está mal hecha, jajaja". Este tema es en exclusiva.
Total a Melody:
- Bueno, bienvenida a la Global GIF. Es tu primera vez, ¿verdad?
- Es mi primera vez y estoy muy emocionada.Porque creo que siempre es muy bonito poder vivir una noche como ésta. Una noche que es para algo muy importante, que es ayudar a otros. Y yo creo que voy a aportar mi granito de arena siempre desde el corazón.Y, por supuesto, me hace enormemente feliz poder estar aquí.
- Bueno, ¿cómo va ese verano? ¿Cómo va esa gira?
- Acabamos de empezar ahora, muy bien, muy contentos, muy ilusionados, emocionados, porque, bueno, todo nuevo proyecto requiere de mucha energía, de mucho trabajo, y yo estoy muy contenta, y del público, que nos quiere mucho.
- Bueno, ¿ha sido un antes y un después de Eurovisión?
- Bueno, yo creo que cada proyecto siempre marca un antes y un después.Nunca... Además, cada año es un después, porque yo ya no voy a hacer la misma ni del año pasado ni del otro. Y cada proyecto, cada momento...Siempre te enseña, te hace aprender muchas cosas, y yo, como artista y como persona, que siempre estoy en continuo... Y no... ¿Cómo te puedo decir que quiero aprender, mejorar? Pues, por supuesto que es un año, pues, muy importante para mí.
- Bueno, ¿tu familia bien? ¿Tu padre bien? ¿Tu niño?
- Están todos muy bien.Ahora me están esperando con muchas ganas cuando termine. Y bueno, la familia muy bien. Para mí es muy importante.Yo siempre pues valoro mucho esos momentos e intento siempre seguir viviéndolo lo máximo posible, por mucho trabajo que haya, pero la familia en la familia.
- Bueno, te tengo otra pregunta. ¿Es cierto que te ha separado?
- ¿Cómo?
- ¿Te ha separado?
- No me he enterado.
- ¿Si te había separado?
- Separado no me puedo separar porque todavía no me he casado. Así que la pregunta está mal hecha, jajaja
- Bueno, ¿ya no tiene pareja? Esa es la pregunta.No tiene pareja.
- Lo he comentado muchas veces.
- No me dices nada
- Lo he hablado muchas veces
- Gracias
Imágenes de Melody en el photocall de la gala
Este tema es en exclusiva.