Publicado 26/07/2026 10:27:56 +02:00CET

Melody, cuando le preguntan si se ha separado del padre de su hijo, Ignacio Batallán

Sevilla, 26 de julio de 2026. Melody, cuando le preguntan si se ha separado del padre de su hijo, Ignacio Batallán: "separado no me puedo separar porque todavía no me he casado. Así que la pregunta está mal hecha, jajaja". Este tema es en exclusiva. Total a Melody: - Bueno, bienvenida a la Global GIF. Es tu primera vez, ¿verdad? - Es mi primera vez y estoy muy emocionada.Porque creo que siempre es muy bonito poder vivir una noche como ésta. Una noche que es para algo muy importante, que es ayudar a otros. Y yo creo que voy a aportar mi granito de arena siempre desde el corazón.Y, por supuesto, me hace enormemente feliz poder estar aquí. - Bueno, ¿cómo va ese verano? ¿Cómo va esa gira? - Acabamos de empezar ahora, muy bien, muy contentos, muy ilusionados, emocionados, porque, bueno, todo nuevo proyecto requiere de mucha energía, de mucho trabajo, y yo estoy muy contenta, y del público, que nos quiere mucho. - Bueno, ¿ha sido un antes y un después de Eurovisión? - Bueno, yo creo que cada proyecto siempre marca un antes y un después.Nunca... Además, cada año es un después, porque yo ya no voy a hacer la misma ni del año pasado ni del otro. Y cada proyecto, cada momento...Siempre te enseña, te hace aprender muchas cosas, y yo, como artista y como persona, que siempre estoy en continuo... Y no... ¿Cómo te puedo decir que quiero aprender, mejorar? Pues, por supuesto que es un año, pues, muy importante para mí. - Bueno, ¿tu familia bien? ¿Tu padre bien? ¿Tu niño? - Están todos muy bien.Ahora me están esperando con muchas ganas cuando termine. Y bueno, la familia muy bien. Para mí es muy importante.Yo siempre pues valoro mucho esos momentos e intento siempre seguir viviéndolo lo máximo posible, por mucho trabajo que haya, pero la familia en la familia. - Bueno, te tengo otra pregunta. ¿Es cierto que te ha separado? - ¿Cómo? - ¿Te ha separado? - No me he enterado. - ¿Si te había separado? - Separado no me puedo separar porque todavía no me he casado. Así que la pregunta está mal hecha, jajaja - Bueno, ¿ya no tiene pareja? Esa es la pregunta.No tiene pareja. - Lo he comentado muchas veces. - No me dices nada - Lo he hablado muchas veces - Gracias Imágenes de Melody en el photocall de la gala Este tema es en exclusiva.