Al menos 188 muertos y más de 1.500 los heridos por el doble terremoto en Venezuela

Venezuela, 25 de junio de 2026. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este jueves de la muerte de 188 personas, así como de otros 1.520 heridos, como consecuencia de los potentes terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que han sacudido varias partes del país, entre ellas Caracas, durante la pasada noche. "Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto, 1.520 personas heridas ingresadas ya en hospitales y siendo atendidas en este momento, reportadas 157 personas desaparecidas", ha contado Rodríguez en una comparecencia ante los medios. (Fuente: Gobierno de Venezuela)