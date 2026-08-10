Al menos 70 muertos tras un terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

Madrid, 10 de agosto de 2026. Más de 70 personas han fallecido en Colombia tras ser golpeada por un terremoto de magnitud 7,4 y 107 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ha tenido como epicentro San José del Palmar, un municipio colombiano junto a la costa del Pacifico y situado entre las tres grandes ciudades del país, Medellín, Bogotá y Cali. El temblor se ha registrado a las 07.34, hora local, y aunque se ha localizado al noroeste del país se ha podido sentir en gran parte de Colombia. (Fuente: Twitter)