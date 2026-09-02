Mérida muestra su apoyo a Ceuta con una concentración a las puertas del Ayuntamiento

Mérida, 2 de septiembre de 2026. Imágenes de la concentración a las puertas del Ayuntamiento de Mérida en apoyo a Ceuta, un acto convocado por el propio consistorio y consensuado por todos los grupos políticos con representación municipal: PSOE, PP, VOX, Por Mérida y Unidas por Extremadura. La movilización ha contado con la participación del alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, junto a representantes de todas las formaciones locales, además de la asistencia del vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista; la portavoz de la Junta, Elena Manzano; y el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro.