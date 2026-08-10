MeteoGalicia prevé una obstrucción "muy baja" del eclipse en casi toda Galicia

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2026. La mayoría de los ayuntamientos gallegos en los que el eclipse solar de este miércoles sea total, más del 80%, contarán con una probabilidad de nubes "muy baja" para observar este fenómeno, según las previsiones de MeteoGalicia. No obstante, los expertos han matizado que la entrada de vientos del norte al atardecer elevará el riesgo de nubosidad por encima del 40% en la franja del litoral norte, especialmente en zonas como A Mariña de Lugo, Ortegal, Ferrolterra, A Coruña, Bergantiños y la Costa da Morte.