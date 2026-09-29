Micó sobre los dos decretos de vivienda: "Hay cosas que nos gustan y otras que no"

Madrid, 29 de septiembre de 2026.
La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha reaccionado ante la aprobación en Consejo de Ministros de los dos reales decretos de vivienda, asegurando que "la primera decepción es que sean dos reales decretos y no solo uno", que era lo que esperaban. "Realmente tenemos que ver la letra pequeña y veremos los beneficios que hay a los caseros y cómo están redactados. De entrada hay cosas que nos gustan, pero hay otras que no", ha añadido.
(Fuente: Congreso)