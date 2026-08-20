Migraciones dispone ya de 1.800 plazas para acogida en Ceuta, 300 más de las anunciadas

Madrid, 20 de agosto de 2026. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado ya espacios en Ceuta para la acogida de 1.800 personas migrantes, 300 plazas más a las anunciadas por la ministra Elma Saiz el pasado lunes, y se han iniciado los traslados. Las plazas están ubicadas en los espacios Loma Margarita y El Embolsamiento, tendrán carácter tempporal y serán "ampliados progresivamente conformen finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos". El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.