Mikel Torres reivindica "el diálogo" contra el "ruido", como el "acoso y derribo" a Sánchez

Bilbao, 13 de junio de 2026. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo y líder socialista vasco Mikel Torres, ha advertido de que el diálogo es "fundamental para avanzar" en "un mundo donde a menudo se impone el ruido, la confrontación y la simplificación", como el "acoso y derribo que estamos viendo hacia Pedro Sánchez". Torres ha realizado estas declaraciones en unas jornadas de trabajo celebradas este sábado en la localidad vizcaína de Muskiz, que ha clausurado. (Fuente: PSE)