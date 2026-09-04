Milei anuncia sanciones para petroleras en las Malvinas

Madrid, 4 de septiembre de 2026. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado este jueves que firmará un decreto para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las islas Malvinas "sin autorización" de Buenos Aires, a la par que ha avanzado la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, situado en el extremo austral de América del Sur, y el incremento de sus capacidades en materia de telecomunicaciones. Partido Nacional Libertario/Oficina del Presidente de Argentina (Fuente: Madrid Economic Forum/Javier Milei/Europa Press/)