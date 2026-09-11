Milei cancela su viaje a Reino Unido en medio de la tensión por las Malvinas

Madrid, 11 de septiembre de 2026. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha suspendido su viaje a Londres, en medio del endurecimiento de su Gobierno con respecto al reclamo de la soberanía de las islas Malvinas, que 'de iure' pertenecen a Reino Unido, pese a las disputas internacionales mantenidas entre ambos Estados. Además, el Gobierno de Argentina ha anunciado la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior que se enmarcará dentro de la cartera de Exteriores del país y ayudará a que "toda la actividad" de Buenos Aires fuera de las fronteras nacionales, en materia de los reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas, sea "coherente, compatible y uniforme". Europa Press/Partido Nacional Libertario (Fuente: Pool Telemadrid/Madrid Economic Forum/Javier Milei)