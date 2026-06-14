Miles de docentes y familias marchan en Barcelona por un acuerdo para la educación pública

Barcelona, 14 de junio de 2026. Miles de docentes, familias y estudiantes se han vuelto a manifestar este domingo en Barcelona bajo el lema 'Frenemos la emergencia social y educativa' reclamando un gran acuerdo para la educación pública, convocados por los sindicatos Ustec·Stes, CGT Ensenyament, Intersindical, COS y CNT. Los organizadores cifran la asistencia a la manifestación en 25.000 personas, mientras que según cifras de la Guàrdia Urbana han participado unas 7.000 personas. La marcha ha empezado en el cruce entre la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia y ha transcurrido hasta la plaza de Catalunya.