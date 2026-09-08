Miles de docentes se manifiestan en Barcelona en el primer día de curso

Barcelona, 8 de septiembre de 2026. Unos 1.800 docentes se han manifestado este martes por el centro de Barcelona para reclamar mejoras educativas y que la Conselleria de Educación de la Generalitat reabra las negociaciones. La jornada de huelga marca el inicio de este curso escolar pese a que el Govern pidió a los sindicatos un paréntesis en las movilizaciones y también coincide con la publicación de los resultados de las pruebas PISA, en las que Catalunya ha quedado excluida por un exceso en el alumnado exento superior al que permite la OCDE.