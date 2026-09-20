Miles de personas se manifiestan en contra de la ampliación del aeropuerto El Prat de Barcelona

Barcelona, 20 de septiembre de 2026. Miles de personas se han manifestado este domingo en el centro de Barcelona contra la posible futura ampliación del aeropuerto de El Prat. La marcha ha arrancado poco después de las 12.00 del mediodía en el paseo de Gràcia bajo el lema "No a la ampliación, ni ahora ni nunca". Los manifestantes consideran que esta ampliación agravaría la crisis climática y acentuaría el turismo masivo que sufre la ciudad. La manifestación, convocada por la plataforma Zeroport con el apoyo de más de doscientas entidades ecologistas, vecinales, sociales y sindicales, ha estado respaldada también por ERC, Comuns y la CUP.