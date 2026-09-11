Miles de personas se manifiestan por la Diada en una jornada con tensión puntual

Barcelona, 11 de septiembre de 2026. La Diada de Cataluña recupera el pulso en las calles en una jornada marcada por la división política y la pérdida de la mayoría independentista en el Parlament. Según la Guardia Urbana, unas 45.000 personas más de 100.000 según los organizadores se han manifestado de forma pacífica por el centro de Barcelona convocadas por la ANC y Òmnium Cultural. Una marcha que ha discurrido con tranquilidad, pero que ha contrastado con focos de tensión en otros puntos de la ciudad al caer la tarde. (Fuente: X/Europa Press)