Miles de ramos y cestas tomarán forma en las floristerías de cara a la Ofrenda del Pilar

Zaragoza, 3 de octubre de 2026. En una floristería, el Pilar empieza mucho antes de que llegue octubre. Cuando todavía quedan semanas para que miles de zaragozanos se vistan con el traje regional y se dirijan a la Plaza del Pilar, en establecimientos como Gálvez Floristas ya se trabaja pensando en una de las jornadas de mayor actividad del año. Hay que conseguir las cestas, seleccionar los materiales, prever las variedades de flor y, sobre todo, asegurarse de que habrá suficiente producto cuando llegue el momento de preparar los encargos.