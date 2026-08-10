Militares apoyan a la Policía en la contención de cientos de menores migrantes en Ceuta

Madrid, 10 de agosto de 2026. El Ejército ha colaborado en la mañana de este lunes con la Policía Nacional en la contención de los menores migrantes no acompañados desplazados a las puertas de la Jefatura Superior de Ceuta para ser filiados y poder acceder a los centros de acogida. La escena se repite desde la pasada semana, pero ahora los militares sirven de apoyo para los agentes. Una situación que ha sido tratada en una reunión de trabajo entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas y el ministro de política territorial y memoria democrática, Ángel Víctor Torres. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: RTVECE/ EUROPA PRESS)