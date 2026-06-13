Militares se manifiestan ante el Congreso para pedir subidas de sueldo

Madrid, 13 de junio de 2026. Medio centenar de militares de tropa y marinería, apoyados por familiares y otras asociaciones de guardias civiles y Policía Nacional, se han concentrado ante el Congreso de los Diputados para pedir mejoras laborales y salariales que "dignifiquen" su profesión y el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha convocado esta manifestación para recordar que son un colectivo que garantiza la seguridad del país pero tiene bajas retribuciones, precariedad laboral y mucha temporalidad.