La ministra Sira Rego no irá en las listas a las generales

Madrid, 5 de agosto de 2026. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado que no irá en las listas de la candidatura que preparan IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns para las próximas elecciones generales y desea que este espacio político acierte con la elección del futuro cabeza de cartel. "No voy a estar en las próximas listas electorales. Después de estar en política institucional y además en primera línea creo que es muy saludable ponerse a un lado y poner lo mejor, el aprendizaje y el saber acumulado que tenemos, a disposición de los proyectos que estén por venir", ha enfatizado durante una entrevista con Europa Press.