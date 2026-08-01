Los ministros de Interior de la UE se reunirán el martes para abordar la crisis migratoria

Ceuta, 1 de agosto de 2026. Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el próximo martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Europa Press / EBS /)