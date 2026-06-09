MIR Asturias inaugura el curso intensivo de preparación del MIR con un 20% más de alumnos más

Madrid, 9 de junio de 2026. MIR Asturias ha inaugurado un nuevo curso intensivo de preparación para el examen MIR2026-2027, que tendrá lugar en enero, y que ha supuesto un récord para la histórica academia. El centro de alto rendimiento en formación sanitaria, perteneciente al Grupo UAX, ha celebrado su acto de apertura en Oviedo. Marta Novo, Directora General de MIR Asturias Con un crecimiento del 20% respecto al número de alumnos del curso pasado, MIR Asturias arranca con alumnos procedentes de España y de 56 países, que se formarán en modalidad online y presencial en las sedes de Oviedo, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y, como novedad, en Málaga, donde las clases de primer curso comenzarán en septiembre de 2026. Grupos reducidos de máximo 20 alumnos y una propuesta formativa diferencial que combina el uso de tecnología para personalizar el aprendizaje con el apoyo psicológico para los estudiantes, son las claves del modelo MIR Asturias. Oviedo sigue siendo el centro neurálgico de preparación MIR en España y este año acogerá a más de 1.400 estudiantes, gran parte de ellos procedentes de otras CCAA.