Miras critica la gestión del Gobierno en Ceuta y apunta que Murcia es "la región más solidaria"

Madrid, 7 de septiembre de 2026. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a su llegada al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum organizado por el PP, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado "39 días desaparecido de la crisis de Ceuta". Por otro lado, ha alabado el trabajo del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Además, ha calificado de "inconcebible e inaceptable" que el comienzo de las clases en Ceuta no se pueda llevar a cabo con normalidad. Por último, ha asegurado que Murcia es "la región más solidaria de España" en cuanto a la acogida de menores migrantes y ha afirmado que la solución es "que todos retornen a su país".