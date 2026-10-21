El Modelo Afectivo-Efectivo evoluciona para responder a los nuevos retos sanitarios

Madrid, 21 de octubre de 2026. El Aumento de la esperanza de vida, las enfermedades crónicas o una creciente presión asistencial son algunos de los retos que debe responder el sistema sanitario actual. Por eso, el Modelo Afectivo-Efectivo, impulsado por Johnson & Johnson y Cátedras en Red, evoluciona después de diez años. Durante el acto de presentación en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, los impulsores del modelo han expuesto la necesidad de adaptar el sistema sanitario a los desafíos actuales. En la jornada han participado expertos, profesionales, asociaciones de pacientes así como representantes públicos de políticas sanitarias. Todos han destacado la necesidad de evolucionar un modelo que busca humanizar la atención sanitaria y situar al paciente como protagonista, en un momento en que la sociedad es cada vez más consciente de su salud y quiere participar en las decisiones que le afectan.