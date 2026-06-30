Mompó incide en que la alcaldesa de Torrent tampoco recordaba la llamada sobre el Poyo

Valencia, 30 de junio de 2026. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha incidido tras concluir su testimonio en los Juzgados de Catarroja por los hechos acontecidos en la dana, que la alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, "tampoco" recordaba la llamada hasta que ha visto la factura, pero insistía en que "es normal" porque se han visto "todas las semanas". Mompó señalaba que la "primera llamada" que recuerda con "un alcalde afectado" por el barranco del Poyo había sido "adelantada la noche".