Mónica García anuncia un nuevo CISNS para abordar el Estatuto Marco la próxima semana

Madrid, 10 de julio de 2026. El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aprobado la distribución de 235.449.950 euros de fondos correspondientes al ejercicio presupuestario 2026 para las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, para reforzar distintas prestaciones, estrategias y servicios del Sistema Nacional de Salud durante el ejercicio presupuestario 2026. Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la convocatoria de un nuevo pleno, que tendrá lugar la próxima semana, para abordar el Estatuto Marco, después de que la reunión monográfica del 10 de junio terminase sin acuerdos. (Fuente: Europa Press/Sanidad)