Montero reclama "solidaridad" a Moreno y le afea sus "insultos" a Sánchez por Ceuta

Granada, 15 de septiembre de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado este martes "solidaridad" a los gobiernos autonómicos en relación a la crisis registrada en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes --entre ellos, menores no acompañados-- a finales del pasado mes de julio, y se ha referido en concreto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), al que ha afeado los "insultos y descalificaciones" que, según ha criticado, dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Junta Directiva del PP-A este pasado lunes. (Fuente: PSOE Andalucía)