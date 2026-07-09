Morant afea a Feijóo que tenga "la cara dura" de hablar de absentismo laboral

Valencia, 9 de julio de 2026. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tenga "la cara dura" de hablar de absentismo laboral mientras el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón continúa como diputado 'popular' en Les Corts. "Para vago y absentista, Mazón", ha subrayado en alusión a su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.