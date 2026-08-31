Morant avanza que estudian la ley de medidas para echar atrás la "policía censuradora" en aulas

Valencia, 31 de agosto de 2026. La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avanzado que el Gobierno de España, el PSPV y el Grupo Socialista en Les Corts estudiarán "todas las posibilidades" para echar atrás el "proyecto de policía censuradora" en las aulas valencianas que, según ha denunciado, recoge la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026.