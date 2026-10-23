Morant avisa a Feijóo de que su modelo "no cabe en la España actual"

Valencia, 23 de octubre de 2026. La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avisado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que su modelo de país "no cabe en la España actual" y ha apelado a los votantes de este partido para que "tomen nota" de las propuestas del candidato a la Presidencia del Gobierno de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y "reconsideren" su voto. "Si no habíamos tenido suficiente con el anuncio aquel que hizo ya hace unas semanas con el que se sumaba, junto a la presidenta --de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz-- Ayuso, a esa posible ley de no natos que chocaría frontalmente con la del aborto, esta mañana ha insinuado que ese derecho al aborto volvería a estar cuestionado y volvería a ser recortado para las mujeres si Feijóo fuera presidente, y lo ha dicho claramente", ha expuesto Morant quien cree que "ni siquiera las mujeres votantes del PP, están de acuerdo con los recortes a los derechos de las mujeres".