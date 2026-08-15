Morant, de cara a las autonómicas: "Habrá sitio para todo el mundo"

Valencia, 15 de agosto de 2026. La secretaria general del PSPV, Diana Morant, hace un llamamiento a la militancia socialista a movilizar en los próximos meses a "toda la gente de izquierdas y progresista de la Comunitat Valenciana" para poder recuperar el Consell en las elecciones autonómicas de 2027. "De verdad que salgo a por la Generalitat y salimos a por los municipios y a por las diputaciones y habrá sitio para todo el mundo", garantiza, y asegura que los socialistas valencianos están "fuertes, unidos y preparados" y estarán "a la altura de las circunstancias".