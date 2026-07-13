Morant, carga contra Rajoy: “El PP o siempre ha sido racista o se ha entregado a Vox"

Valencia, 13 de julio de 2026. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reprochado que las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol significan que, "o siempre ha pensado lo mismo y por tanto el PP lleva mucho tiempo siendo racista de boca para dentro y ahora son descarados, o efectivamente se han entregado absolutamente a Vox y la estrategia es que el PP sea la ultraderecha de nuestro país".