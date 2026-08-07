Morant celebra la oportunidad científica del eclipse y aboga por el civismo y la seguridad

Valencia, 7 de agosto de 2026. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha mostrado el "valor de producción científica" a través de la cobertura del eclipse solar. La ministra ha celebrado que España tiene el "privilegio de ser la región del mundo donde mejor se podrá contemplar". En ese sentido, ha animado a "disfrutar" del evento aunque con "civismo y conciencia". Por otro lado, Morant ha pedido a la gente "que vivan el eclipse en condiciones de seguridad", haciendo referencia al uso de las gafas homologadas.