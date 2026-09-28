Morant dice que Llorca es "un presidente que no manda" y que "le quedan como máximo ocho meses"

Valencia, 28 de septiembre de 2026. La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que en el Debate de Política General que se celebra desde este lunes en Les Corts Valencianes se va a escuchar a "un presidente que no manda", Juanfran Pérez Llorca, al que ha augurado que "le quedan como máximo ocho meses" al frente del gobierno valenciano. "O porque lo diga (Alberto Núñez) Feijóo o porque lo digamos los valencianos y las valencianas, al señor Pérez Llorca le quedan como máximo ocho meses para decirle esa frase tan bonita de la señora (Isabel Díaz) de 'chao pescao'". La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha considerado que el discurso del 'popular' Pérez Llorca será "para agradar a Vox, que es quien verdaderamente manda en la Comunitat Valenciana". "Se le ha entregado absolutamente el gobierno a Vox", ha remarcado.